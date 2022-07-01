Спецпредставитель Иванов рассказал о запасах транспортной техники в РФ на четыре года

Запасов авиационной и дорожной техники в России хватит приблизительно на три-четыре года. При этом вопросы импортозамещения должны обсуждаться властями уже в настоящий момент, заявил в пятницу, 1 июля, спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в ходе коллегии Министерства транспорта.

«Правильно было упомянуто, что три-четыре года мы еще на старых запасах проживем дорожной техники, авиационной техники, других средств транспортного машиностроения. Но уже сейчас надо думать, что будет через три-четыре года», — рассказал Иванов.

В России, по словам спецпредставителя, нуждаются в замещении «только ключевые технологические цепочки», так как без них невозможно производить эффективную технику.

20 июня министр транспорта РФ Виталий Савельев указал на то, что полеты российскими авиакомпаниями остаются безопасными, так как это — безусловный приоритет и никто не будет рисковать жизнью пассажиров.

16 июня министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что российские авиакомпании получат более тысячи самолетов для нужд гражданской авиации: 142 воздушных судна SSJ New с увеличенным количеством российских комплектующих, 270 МС-21, по 70 Ил-114-300 и Ту-214, а также 12 самолетов Ил-96-300.

13 июня вице-премьер Юрий Борисов объявил, что запуск массового серийного производства российских самолетов различных классов потребует от трех до пяти лет.

12 июня в силу вступил документ о смягчении требований к оборудованию пунктов техосмотра: из списка обязательного оборудования пункта убрали шумомер, компрессор. Минимальная глубина осмотровой канавы может составлять 1,1 м (ранее — 1,5 м).

Проблемы с запчастями и оборудованием для различных видов транспортных средств возникли в связи с проведением Москвой спецоперации по защите Донбасса 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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