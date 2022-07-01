Жителям Ставрополья посоветовали запастись свечами на случай ливней

В Ставропольском крае 1 июля объявили штормовое предупреждение. Жителей предупредили о большой вероятности ливней с грозами. Местами начнется град, а ветер усилится до 20 м/с.

Из-за непогоды могут быть подтоплены территории, нарушена работа дренажных систем, повреждены крыши и окна.

Региональное УМЧС рекомендовало ставропольцам запастись свечами и фонариками на случай отключения электричества. На улице нельзя укрываться под деревьями — в них могут попасть молнии, пишет ИА NewsTracker.

Ранее в центре погоды «Фобос» спрогнозировали теплый и засушливый июль в Москве, дефицит осадков может составить 40–60%. По долгосрочному прогнозу фоновой температуры июль в Центральной России ожидается на 1–1,5 градуса теплее многолетней нормы.