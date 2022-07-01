Программа «Вести. Дежурная часть» отмечает 20-летний юбилей

Программа «Вести. Дежурная часть», выходящая на канале «Россия 24», отмечает юбилей. 1 июля исполнилось 20 лет с ее первого выхода в прямой эфир.

По словам Эдуарда Петрова, начальника службы выпуска правовых программ дирекции информационных программ «Вести», за это время программа не поменяла свою концепцию и всё так же приходит на помощь тем, кто в ней нуждается.

«Мы продолжаем заниматься тем, чем и занимались на протяжении 20 лет, — помогать людям, заниматься расследованиями, рассказывать о громких преступлениях. Не поддерживать никого конкретно. Быть всегда над схваткой, над событиями. Меньше своих оценок, меньше своих отношений, только правда, только истина», — отметил Петров.

Первый руководителем «Вести. Дежурная часть» был Юрий Шалимов, в настоящее время занимающий пост генерального директора Пятого канала. Первый выпуск передачи, до 2016 года выходившей на «России 1», провел Денис Яковлев.