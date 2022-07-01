Мужчина утонул в карьере в Серышевском районе Приамурья

В Серышевском районе Амурской области в карьере недалеко от станции Арга утонул мужчина. Группа водолазов Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности уже подняла его тела со дна.

Как сообщили в спасательном центре, тело погибшего было обнаружено в 25 м от берега на глубине 2,5 м. Запрос на привлечение специалистов поступил от местной администрации.

Трагедия произошла в четверг, 29 июня, на карьерах около станции Арга, пишет ИА PriamurMedia. Один из отдыхающих на берегу решил искупаться и зашел в воду, но начал тонуть и звать на помощь. Спасти мужчину не удалось.

30 июня сообщалось, что в Киясовском районе Удмуртии возбуждено уголовное дело по факту гибели шестилетнего мальчика. Ребенок утонул в реке.