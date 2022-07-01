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Дополнительные речные трамваи запустили в Волгограде

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В Волгограде с 1 июля увеличили количество рейсов речных трамвайчиков. На трех маршрутах до острова Сарпинский теперь ходят 282 теплохода вместо 200 в июне.

От пристани «Руднева» речные трамвайчики будут отправляться 14 раз в день, а по выходным — 20 раз в день. По маршруту Красноармейск – Вязовая Грива будет совершаться по понедельникам, вторникам, средам и четвергам 14 рейсов, а по пятницам и выходным — 18 рейсов. Для дачников, которые пользуются маршрутом Волгоград – Культбаза, добавили дополнительный утренний рейс в среду.

ИА «НовостиВолгограда.Ру» пишет, что при изменении расписания в речном порту учитывали увеличение пассажиропотока, основную долю которого составляют дачники, которые отправляются на островную часть города.

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