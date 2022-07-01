Защита приговоренного к смерти в ДНР наемника из Марокко подала апелляцию

Защита приговоренного к смерти в Донецкой Народной Республике (ДНР) наемника из Марокко Брагима Саадуна подала апелляцию на приговор. Об этом 1 июля сообщила ТАСС адвокат приговоренного Елена Веснина.

«Да, я подала», — ответила она на вопрос журналистов о подаче апелляции.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин отметил, что обращение Европейского суда по правам человека к России в вопросах приговоренных к смертной казни на территории республики наемников является циничным. ДНР официально признана РФ как суверенное государство, поэтому готова принять заявление ЕСПЧ, заявил политик.

29 июня отец приговоренного к казни марокканца обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой посодействовать помилованию его сына. О том, что отец наемника из Марокко Тахер Саадун написал письмо Путину, 29 июня рассказала главный редактор RT Маргарита Симоньян. По ее словам, Тахер связался с арабской редакцией телеканала и попросил передать это послание главе государства.

9 июня Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил Саадуна к высшей мере наказания за наемничество. Вместе с ним к казни приговорены двое британских наемников Эйден Аслин и Шон Пиннер. После вынесения приговора адвокат Юлия Церковникова сказала, что они готовятся подать апелляцию и в случае отказа прошение о помиловании.

Подсудимые признали вину по ст. 232 Уголовного кодекса ДНР («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»). Пиннер и Брагим также признали себя виновными в действиях, направленных на насильственный захват власти.

Как поясняла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, направляемые Западом на Украину наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного.