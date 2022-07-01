Реклама
Прямой эфир
Мир
Время прохождения госграницы между Крымом и Херсонской областью сократят
Мир
Вооруженные силы России вышли к Лисичанску
Армия
Путин предложил обсудить работу ОПК на оперативном совещании с членами Совбеза
Мир
В Финляндии не увидели потребности размещать у себя силы НАТО в ближайшее время
Общество
Роспотребнадзор снимает введенные в России коронавирусные ограничения
Мир
Власти ФРГ потребовали от Литвы снять запрет на транзит в Калининград
Мир
Лавров назвал смешными заявления об оборонительном характере НАТО
Мир
Первые 90 паспортов РФ выдали в пункте оформления в Луганске
Политика
Путин обсудил с Моди ситуацию на Украине и поставки зерна
Общество
Третий человек на борту разбившегося в Якутии Ан-2 выжил
Мир
В Верховной раде Украины установили флаг Евросоюза
Сюжет:

Защита приговоренного к смерти в ДНР наемника из Марокко подала апелляцию

0
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Защита приговоренного к смерти в Донецкой Народной Республике (ДНР) наемника из Марокко Брагима Саадуна подала апелляцию на приговор. Об этом 1 июля сообщила ТАСС адвокат приговоренного Елена Веснина.

Суд пришел: смогут ли осужденные в ДНР наемники обжаловать приговор
Двое британцев и марокканец были взяты в плен в Мариуполе в середине апреля

«Да, я подала», — ответила она на вопрос журналистов о подаче апелляции.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин отметил, что обращение Европейского суда по правам человека к России в вопросах приговоренных к смертной казни на территории республики наемников является циничным. ДНР официально признана РФ как суверенное государство, поэтому готова принять заявление ЕСПЧ, заявил политик.

29 июня отец приговоренного к казни марокканца обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой посодействовать помилованию его сына. О том, что отец наемника из Марокко Тахер Саадун написал письмо Путину, 29 июня рассказала главный редактор RT Маргарита Симоньян. По ее словам, Тахер связался с арабской редакцией телеканала и попросил передать это послание главе государства.

9 июня Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил Саадуна к высшей мере наказания за наемничество. Вместе с ним к казни приговорены двое британских наемников Эйден Аслин и Шон Пиннер. После вынесения приговора адвокат Юлия Церковникова сказала, что они готовятся подать апелляцию и в случае отказа прошение о помиловании.

Подсудимые признали вину по ст. 232 Уголовного кодекса ДНР («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»). Пиннер и Брагим также признали себя виновными в действиях, направленных на насильственный захват власти.

Как поясняла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, направляемые Западом на Украину наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022