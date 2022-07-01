Первые 90 паспортов РФ выдали в пункте оформления в Луганске

Первые 90 российских паспортов выданы в центре оформления документов в Луганске Народной Республике (ЛНР). Об этом 1 июля сообщает Центр общественных связей МВД республики.

Центр открылся утром ранее в этот день. В ближайшее время на территории ЛНР будут открыты еще несколько подобных пунктов.

Ранее граждане республики могли получить российский паспорт в упрощенном порядке только при выезде на территорию РФ. Согласно указу президента России Владимира Путина, теперь появилась возможность получить российское гражданство без выезда.

27 июня в МВД России заявили, что граждане Донецкой и Луганской народных республик смогут заменить иностранные национальные водительские удостоверения на российские без проведения экзаменов. В ведомстве уточнили, что особый порядок обмена иностранных национальных водительских удостоверений позволит избежать осложнения гуманитарной ситуации.

12 июня глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что более 284 тыс. жителей республики получили гражданство Российской Федерации.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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