Акции японских компаний рухнули после указа Путина о «Сахалине-2»

Акции японских участников проекта «Сахалин-2» обвалились после указа президента России Владимира Путина о национализации оператора «Сахалин Энерджи».

Об этом свидетельствуют данные пятничных торгов на Токийской фондовой бирже.

1 июля акции Mitsui, владеющей 12,5% «Сахалин-2», опускались на 6,14%. Акции Mitsubishi, которой принадлежит 10% проекта, теряли по ходу торговой сессии 5,6%.

В «Сахалин-2» входят также Shell (27,5% минус одна акция) и «Газпром» (50% плюс одна акция).

30 июня Путин подписал указ о специальных экономических мерах в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями иностранных государств. В документе предписана смена оператора крупного нефтегазового проекта «Сахалин-2» на новое юридическое лицо, которому перейдут права и обязанности компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд» (Sakhalin Energy).

В документе подчеркивается, что угрозы национальным интересам и экономической безопасности России возникли по причине нарушения иностранными юридическими и физическими лицами соглашения по проекту «Сахалин-2».

В настоящее время через «Сахалин-2» Япония импортирует 9% сжиженного природного газа (СПГ). Премьер-министр страны Фумио Кисида заявил, что указ президента России о проекте «Сахалин-2» не означает, что поставки СПГ будут сейчас же остановлены.

Ранее, 7 июня, в Японии заявили о желании сохранить участие национальных компаний в российских нефтегазовых проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2», так как они крайне важны для экономической безопасности страны.

31 мая финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев объяснил отказ страны выходить из нефтегазового проекта «Сахалин-2», несмотря на давление со стороны Запада, как яркий пример прагматичности и здравого экономического смысла. Более того, специальная операция в Донбассе привлекла внимание Японии и простимулировала наращивание доли в нефтегазовых проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2», поскольку крупные западные нефтекомпании, такие как Shell и British Petroleum, отказались от российских нефти и газа и вышли из участия в российских проектах, напомнил специалист.

«Сахалин Энерджи» ведет освоение Пильтун-Астохского и Лунского месторождений на северо-восточном шельфе острова Сахалин. В задачи компании входят добыча, транспортировка, переработка и маркетинг нефти и природного газа. «Сахалин-2» — первый в России завод по производству СПГ.