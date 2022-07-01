Реклама
Прямой эфир
Мир
Время прохождения госграницы между Крымом и Херсонской областью сократят
Мир
Вооруженные силы России вышли к Лисичанску
Армия
Путин предложил обсудить работу ОПК на оперативном совещании с членами Совбеза
Мир
В Финляндии не увидели потребности размещать у себя силы НАТО в ближайшее время
Общество
Роспотребнадзор снимает введенные в России коронавирусные ограничения
Мир
Власти ФРГ потребовали от Литвы снять запрет на транзит в Калининград
Мир
Лавров назвал смешными заявления об оборонительном характере НАТО
Мир
Первые 90 паспортов РФ выдали в пункте оформления в Луганске
Политика
Путин обсудил с Моди ситуацию на Украине и поставки зерна
Общество
Третий человек на борту разбившегося в Якутии Ан-2 выжил
Мир
В Верховной раде Украины установили флаг Евросоюза

Кардиолог назвал допустимую норму игристого вина в жару

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Врач-кардиолог клиники «Медси на Ленинском проспекте» Виталий Павлов рассказал, что в жаркую погоду рекомендуется пить не более 100 мл игристого вина в день, передает «Газета.Ru».

«Подпольный рынок»: в России усилят контроль за спиртосодержащими лекарствами
По мнению экспертов, это поможет в борьбе с нелегальной продажей алкоголя

«Игристые вина по крепости примерно равны «тихим» винам, соответственно 100 мл — это одна доза. Здесь суть в количестве спирта, без разницы, из какого алкоголя он поступает», — подчеркнул врач.

Врач напомнил, что употребление алкогольных напитков вызывает обезвоживание в организме, что особенно опасно в жаркую погоду, когда организм сам по себе вынужден терять большое количество влаги и электролитов.

«В комбинации это может привести к более выраженному обезвоживанию, перегреву организма и далее к более серьезным последствиям, таким как аритмия и сердечная недостаточность», — резюмировал кардиолог.

Павлов добавил, что норма потребления алкоголя в день — это одна доза алкоголя для женщин и две для мужчин. При этом врач порекомендовал употреблять не более трех доз для женщин и четырех для мужчин.

«1 доза алкоголя — это 10 мл спирта (что равняется примерно 100 мл вина, 330 мл пива или 30 мл крепкого алкоголя)», — заключил врач.

Ранее, 1 июля, дерматолог призвал не использовать спирт и присыпки для лечения солнечных ожогов во избежании осложнений.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022