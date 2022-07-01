Кардиолог назвал допустимую норму игристого вина в жару

Врач-кардиолог клиники «Медси на Ленинском проспекте» Виталий Павлов рассказал, что в жаркую погоду рекомендуется пить не более 100 мл игристого вина в день, передает «Газета.Ru».

«Игристые вина по крепости примерно равны «тихим» винам, соответственно 100 мл — это одна доза. Здесь суть в количестве спирта, без разницы, из какого алкоголя он поступает», — подчеркнул врач.

Врач напомнил, что употребление алкогольных напитков вызывает обезвоживание в организме, что особенно опасно в жаркую погоду, когда организм сам по себе вынужден терять большое количество влаги и электролитов.

«В комбинации это может привести к более выраженному обезвоживанию, перегреву организма и далее к более серьезным последствиям, таким как аритмия и сердечная недостаточность», — резюмировал кардиолог.

Павлов добавил, что норма потребления алкоголя в день — это одна доза алкоголя для женщин и две для мужчин. При этом врач порекомендовал употреблять не более трех доз для женщин и четырех для мужчин.

«1 доза алкоголя — это 10 мл спирта (что равняется примерно 100 мл вина, 330 мл пива или 30 мл крепкого алкоголя)», — заключил врач.

Ранее, 1 июля, дерматолог призвал не использовать спирт и присыпки для лечения солнечных ожогов во избежании осложнений.