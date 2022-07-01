Старинные здания в Ростове-на-Дону отремонтируют за 57 млн рублей

В Ростове-на-Дону отремонтируют восемь старинных зданий, признанных объектами культурного наследия. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает НКО «Ростовский областной общественно-полезный фонд содействия капитальному ремонту». Речь идет от капитальном ремонте объектов на улицах Большой Садовой, Красноармейской, Московской, проспекте Буденновском и переулке Семашко.

На ремонт выделено 57,2 млн рублей. В домах необходимо привести в порядок внутридомовые инженерные системы электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, отремонтировать крыши, подвалы, фундамент и фасады. Работы необходимо завершить к 10 октября, пишет RostovGazeta.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону после 2023 года запустят скоростной трамвай. Линия пройдет вдоль улицы Вавилова в сторону Северного жилого массива. Правительство Ростовской области уже выделило деньги на строительство линии.