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Путин обсудил с Моди ситуацию на Украине и поставки зерна

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди 1 июля обсудили ситуацию вокруг Украины, а также поставки зерна и энергоносителей.

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В частности, Путин в разговоре с Моди подчеркнул опасный и провокационный характер линии Киева на эскалацию кризиса и срыв усилий по его урегулированию.

«Владимир Путин обратил внимание на допущенные рядом стран системные ошибки, которые привели к нарушению всей архитектуры свободной торговли продовольственными товарами и спровоцировали существенный рост их стоимости. Нелегитимные санкции против России усугубили и без того сложную обстановку. Те же факторы негативно сказались и на мировом энергетическом рынке», — сообщили в пресс-службе Кремля.

При этом российский лидер отметил, что РФ остается надежным производителем и поставщиком зерновых, удобрений и энергоносителей, в том числе индийским партнерам.

В Кремле добавили, что Путин и Моди договорились о продолжении личных контактов и взаимодействия на других уровнях.

Ранее, 30 июня, президент РФ заявил, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна. По его словам, украинские власти сами заминировали порты и не выпускают суда. Он подчеркнул, что существуют другие варианты вывоза пшеницы: через Румынию, Дунай, Польшу, Белоруссию. Кроме того, российский лидер рассказал, что Украина располагает всего 2% от общемировых запасов зерна.

Днем ранее, 29 июня, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генсек ООН Антониу Гутерриш обсудили вопросы продовольственной безопасности. Москва заявила, что вывоз зерна с Украины невозможен из-за того, что акватории черноморских портов заминированы Киевом.

Тема вывоза зерна активно обсуждается последние несколько недель на фоне ухудшения обстановки на продовольственных рынках мира. В результате минирования украинскими боевиками портов на территории государства оказался заблокирован вывоз пшеницы из страны по морю.

В то же время западные страны продолжают поставлять вооружение Киеву и вводит санкции против России на фоне проводимой Москвой спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи. Россия осуждает поставку вооружения украинской стороне.

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