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Третий человек на борту разбившегося в Якутии Ан-2 выжил
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Третий человек на борту разбившегося в Якутии Ан-2 выжил

Спасатели после десяти дней поиска обнаружили выжившего при крушении Ан-2 в Якутии
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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Спустя больше недели поисков разбившегося самолета Ан-2 в Якутии обнаружен третий выживший в авиакатастрофе. Он сам вышел к спасателям, сообщили в пятницу, 1 июля, в авиакомпании «Полярные авиалинии».

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«Третий человек, который находился в разбившемся Ан-2, оказался жив. Он самостоятельно вышел к спасателям. Павел Кривошапкин госпитализирован в республиканскую больницу №2 в Якутске», — сказали в авиакомпании.

Воздушное судно обнаружили ранее в этот день на склоне горы в Кобяйском улусе Якутии в 46 км от поселка Себян-Кюель. Также спасатели нашли тела двух погибших.

Ан-2 вылетел 21 июня по маршруту Ус-Хатынг— Вертикальный — Ус-Хатынг, но вскоре пропал с радаров. Самолет направлялся на геологоразведочное месторождение в Кобяйском районе и должен был приземлиться на площадке «Вертикальный» в 9:00 по местному времени (3:00 мск). На его борту, по предварительным данным, находились два члена экипажа, один пассажир и тонна груза. Судно, по данным Якутской транспортной прокуратуры, принадлежит компании ООО «Техсервис».

Как стало известно «Известиям», самолет был обнаружен в разрушенном состоянии. В ходе осмотра установлены обгоревшие останки самолета. Его бортовой номер установить не удалось. В кабине пилота и возле самолета обнаружены два обгоревших тела.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц»).

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