Spiegel: ФРГ попросила Литву отменить блокаду перевозок в Калининград

Правительство Германии возмутилось запретом властей Литвы на перевозки в Калининград и настаивает на отмене транспортной блокады. Об этом сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

«Берлин не разделяет мнение литовцев о том, что транзит подсанкционных товаров в Калининград не должен осуществляться через территорию ЕС», — говорится в статье.

Власти ФРГ отмечают, что это перевозки из РФ в населенный пункту, расположенный также на российской территории.

Немецкое правительство «настаивает на освобождении этого района» от ограничений, чтобы избежать эскалации.

«Вполне возможно, что Брюссель опубликует так называемое руководство, то есть юридическое объяснение четвертого пакета санкций, на который ссылаются литовцы, с уточнением, что транспорт в Калининград не затронут санкциями», — пишет издание.

18 июня вступил в силу запрет на транзит некоторых грузов в Калининградскую область из Литвы по железной дороге. Ограничения введены в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Евросоюза. Глава Калининградской области Антон Алиханов назвал такое решение незаконным. По его мнению, такие действия могут иметь далеко идущие последствия для Евросоюза.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 29 июня подчеркнула, что Литву будут ждать болезненные ответные меры, если ситуация вокруг транзита в российский регион не изменится.

30 июня президент Литвы Гитанас Науседа уточнил, что Еврокомиссия в ближайшие дни может разработать правила, которые будут регулировать обращение с запрещенными для перевозки в Калининград товарами.В тот же день представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона ждет от Еврокомиссии решения.

Западные страны вводят антироссийские санкции на фоне проходящей спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Как подчеркивали в Кремле, к ключевым целям российских военных относятся денацификация и демилитаризация киевского режима.

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