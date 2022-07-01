Лавров назвал политику Прибалтики провоцирующей русофобию в Евросоюзе

Страны Прибалтики, принятые в Евросоюз (ЕС) по соображениям геополитики, задают тон русофобии в объединении. Об этом 1 июля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в Белорусском государственном университете.

По словам министра, Европа очень активно содействовала скорейшему принятию стран постсоветского пространства в Евросоюз. Тогда Москва интересовалась, зачем Европе так торопиться и не являются ли ее действия геополитической экспансией.

При этом на момент принятия в НАТО и ЕС страны Прибалтики не по всем критериям подходили для членства в союзах, но для них были сделаны исключения.

«Нет, их надо поскорее принять, потому что они за период пребывания в Советском Союзе от вас натерпелись, у них сформировались фобии, и они боятся за свою безопасность, мы их примем в НАТО и Евросоюз, и они сразу успокоятся», — такой ответ получила РФ, отметил глава российской дипломатии.

Однако страны Прибалтики «не успокоились», подчеркнул Лавров. Они ведут себя как молодежь в компании взрослых, пытаясь диктовать свои условия и правила. Также балтийские страны разжигают русофобию в Европе, добавил глава МИД России.

«Они сейчас этим взрослым диктуют свои ультиматумы и, откровенно спекулируя на принципе так называемой солидарности в Евросоюзе, заставляют Евросоюз занимать русофобскую линию», — сказал он.

Русофобские настроения и так присутствуют в ЕС, но остроту задают именно поляки и прибалты, заключил высокопоставленный дипломат.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль ждет от Еврокомиссии (ЕК) решения по принципам обращения с товарами, которые попали под санкции на транзит в Калининград через Литву. В тот же день президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что ЕК в ближайшие дни разработает правила, регулирующие обращение с запрещенными для транзита в Калининград товарами. Науседа также добавил, что выступает против «зеленого коридора для специальных грузов».

29 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Литву будут ждать болезненные ответные меры, если ситуация вокруг транзита в Калининградскую область не нормализуется.

27 июня власти Литвы на консультациях с Европейской комиссией согласовали принципы и установки транзита грузов РФ в Калининград.

Запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. Его ввели в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Евросоюза. При этом говоря об ограничениях, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что блокады Калининграда нет.