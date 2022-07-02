Эксперт рассказал о способах гарантированно уйти в отпуск

Заместитель генерального директора сервиса для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» Александр Ветерков 1 июля рассказал «Известиям», что делать, если начальство не разрешает уйти в отпуск.

Прежде всего, он напомнил, что в соответствии с ТК РФ каждый работник имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск согласно графику, который обычно составляется в конце года с учетом пожеланий сотрудников и согласовывается с руководителем.

При этом, согласно Кодексу, работодатель не может отказывать в отпуске, однако может переносить его сотрудникам в связи с производственной необходимостью. В таком случае, пояснил Ветерков, ему необходимо получить письменное согласие от работника на перенос отпуска и внести эти изменения в график отпусков.

Существует также возможность отозвать сотрудника из отпуска, для этого необходимо оформить специальный документ, однако и это можно сделать только с согласия работника. Заставить выйти работника на работу принудительно руководитель не может, отметил эксперт.

Можно также получить отпуск по заявлению, вне графика, но в этом случае, напомнил Ветерков, необходимо согласовать это с непосредственным руководителем, при этом нужно учесть, что отказ работодателя в этой ситуации правомерен. Кроме того, если работник решит уйти в отпуск вопреки отказу начальства, это можно будет расценить как прогул и, вероятно, может повлечь за собой дисциплинарные меры вплоть до увольнения.

Стоит также учесть, что работодатель обязан предоставить отпуск вне согласованного графика несовершеннолетним, супругам военнослужащих, почетным донорам России, чернобыльцам, родителям несовершеннолетних детей-инвалидов или тем, у которых трое или более детей младше 12 лет. В эту категорию попадают также отозванные из основного согласованного отпуска и сотрудники, работающие по совместительству.

Кроме того, работодатель обязан предоставить учебный отпуск студентам, которые уходят на сессию, на основании заявления и справки-вызова из учебного заведения.

При отказе руководителя оформлять документы на запланированный отпуск эксперт посоветовал для начала напомнить ему о гарантиях на ежегодный оплачиваемый отпуск, регулируемых ТК РФ. При этом, подчеркнул он, даже при отсутствии специального приказа можно уйти отдыхать в указанные в графике отпусков даты. Однако если работодатель угрожает дисциплинарными взысканиями за невыход на работу в период отпуска, следует обратиться в трудовую инспекцию или суд.

Юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева в мае рассказала, как сотрудникам добиться соблюдения своих прав при увольнении. По словам эксперта, если квалификация работника соответствует занимаемой должности, он не был замечен в грубых нарушениях трудовой дисциплины, не совершал противоправных действий и т.п., попытка уволить его может считаться незаконной. В таком случае рекомендуется позвонить на федеральную горячую линию Роструда, чтобы получить консультацию.