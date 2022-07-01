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Новый наплавной мост планируют построить в Рязанской области

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Власти Рязанской области планируют построить новый наплавной мост в Спасском районе. Важный объект будет обеспечивать транспортное сообщения между населенными пунктами.

На текущий момент ведется ремонт моста у села Фатьяновка. Автомобильный трафик на объекте достигает 2 тыс. машин в сутки. Мост имеет большое значение для муниципалитета, пишет 62INFO.ru. По словам врио губернатора Павла Малкова, необходимо обеспечить круглосуточную работу переправы, такой вариант изучает министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области.

Также власти рассматривают вопрос строительства нового моста по той же технологии, но из современных материалов.

Ранее сообщалось, что мэрия Омска получит свыше 1,7 млрд рублей на выполнение капитального ремонта Ленинградского моста.

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