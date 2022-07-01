Состояние семи геологических памятников оценят в Тамбовской области

Состояние семи геологических памятников оценят на территории Тамбовской области. Работы проведет молодежный клуб областного отделения Русского географического общества.

Последнее описание памятников выполнялось в конце 1980-х годов. При этом состояние памятников зависит от техногенных и экзогенных процессов, а также условий местности. Экзогенные процессы способны привести к полному уничтожению геологических памятников, пишет ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Оценка будет дана объекту верхнемеловых отложений в карьере Красненьком в Тамбове, объекту верхнедевонского возраста в районе Хоботовского лесокомбината в Первомейском районе, отложениям каменнобродских слоев в Сосновском районе, отложениям верхнего миоцена около села Лысые Горы в Тамбовском районе. Кроме того, специалисты проверят состояние отложений слоев дегтянской и горелкинской свит в селе Дегтянка, объекту среднемиоценного возраста в деревнях Покровка и Поповка в Сосновском районе и объекту верхнедевонского возраста на месторождении «Центральное» в Рассказовском районе.

Исследования пройдут в рамках летнего и осеннего этапов. За лето планируется исследование двух объектов.