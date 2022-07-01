Политолог оценил вероятность нормализации отношений между Финляндией и РФ

Наивно полагать, что вступление Финляндии в Североатлантический альянс не окажет негативное влияние на двусторонние отношения с Россией. Об этом в пятницу, 1 июня, заявил «Известиям» директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

«Такое заявление делается, в первую очередь, для своего внутреннего электората, чтобы хоть как-то успокоить жителей Финляндии. Очень странно выглядит конфигурация, в рамках которой страна семимильными шагами интегрируется в Североатлантический альянс и при этом полагает, что это негативно не скажется на взаимоотношениях с РФ», — отметил он.

По словам эксперта, наивно полагать, что подобные шаги могут привести к нормализации отношений. Также Денисов указал на то, что, когда Финляндия приняла решение об интеграции в НАТО, финны сделали вид, что «России вообще не существует». К примеру, не были организованы консультации или встречи для разъяснения своей позиции.

«В этом отношении подобные заявления до такой степени выглядят неуместными и традиционно с двойными стандартами», — заключил политолог.

Ранее в этот день министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил испанской газете El Mundo, что доверие в отношениях с Россией непременно восстановится. Глава финского МИДа акцентировал внимание на спокойной обстановке на границе двух стран. Дипломат добавил, что посольство Финляндии в Москве продолжает исправно работать.

29 июня страны Североатлантического альянса официально пригласили Финляндию и Швецию вступить в НАТО и договорились о подписании протоколов о присоединении. В декларации саммита организации отмечалось, что присоединение Финляндии и Швеции сделает их защищеннее, а НАТО — сильнее.

В ответ на это в Кремле заявили, что НАТО — «достаточно агрессивный блок», в связи с чем российское Минобороны разрабатывает планы на чрезвычайные ситуации на западных границах страны в ответ на новую стратегическую концепцию альянса.

В МИД России критически отреагировали на вступление Финляндии и Швеции в альянс, отметив, что таким образом безопасность данных стран не будет обеспечена.