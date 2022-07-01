Песков опроверг передачу Путину письменного послания от Зеленского

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 1 июля, прокомментировал слова президента Индонезии Джоко Видодо, который заявил вчера, что при встрече передал Владимиру Путину послание от главы Украины Владимира Зеленского.

«Речь не идет о каком-то письменном послании. Это единственное, что я вам могу сказать», — сказал Песков журналистам.

Ранее, 30 июня, глава Индонезии Джоко Видодо сообщил о передаче российскому коллеге Владимиру Путину послания президента Украины. Также Видодо продемонстрировал интерес в посредничестве в ходе диалога между двумя главами государств.

До встречи с российским главой Видодо посетил Киев. Там он обратился к Зеленскому с вопросом о его намерении передать послание Путину. Подобную инициативу он обосновал желанием скорейшего урегулирования конфликтной ситуации, которая в настоящий момент происходит на Украине.

За день до этого, 29 июня, Владимир Зеленский назвал условие его участия в саммите «большой двадцатки» (G20). Зеленский отметил, что его участие в саммите G20 в Индонезии будет зависеть от состава участников и ситуации в его стране.

В апреле президент Индонезии сообщил, что Путин принял приглашение посетить саммит G20. Также стало известно, что аналогичное приглашение было сделано и президенту Украины, несмотря на то что его страна не входит в G20.