Эрдоган напомнил об одобрении парламентом Турции новых членов НАТО

Финляндия и Швеция не войдут в НАТО без одобрения парламента Турции. Об этом 1 июля напомнил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

«Наш орган утверждения — это наш парламент. Без одобрения нашего парламента эта работа всё равно не пойдет. В настоящее время Швеция и Финляндия не являются членами НАТО. Это нужно знать раз и навсегда. Но те, кто не разбирается в этом вопросе, думают, что эти две страны теперь стали членами НАТО. Нет, такого нет. Не надо суетиться», — цитирует Эрдогана NTV.

Он отметил, что процесс принятия новых членов НАТО может занять много лет, приведя в пример Северную Македонию.

30 июня по итогам саммита НАТО в Мадриде генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что протокол о присоединении Швеции и Финляндии к альянсу подпишут 5 июля. На подписании будут присутствовать финский и шведский министры иностранных дел.

Днем ранее страны Североатлантического альянса официально пригласили Финляндию и Швецию вступить в НАТО и договорились о подписании протоколов о присоединении. В декларации саммита организации отмечалось, что присоединение Финляндии и Швеции сделает их защищеннее, а НАТО — сильнее.

28 июня стало известно, что Турция поддержала приглашение этих стран стать членами НАТО. Как рассказали в канцелярии президента Финляндии Саули Ниинистё, между тремя сторонами был подписан меморандум о соглашении их вступления в альянс. Там также отметили, что шаги по вступлению в НАТО будут согласованы союзниками по альянсу в течение следующих двух дней.

При этом Столтенберг признал отсутствие гарантий быстрого вступления Финляндии и Швеции в военный альянс. А МИД России критически отреагировал на это, отметив, что таким образом безопасность данных стран не будет обеспечена.