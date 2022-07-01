Матео Кассьерра перешел в ФК «Зенит»

Колумбийский нападающий Матео Кассьерра перешел в санкт-петербургский ФК «Зенит». Об этом 30 июня сообщается на сайте клуба.

О трансфере клуб объявил, записав оригинальный ролик: в нем Кассьерра загорает на популярном петербургском пляже возле Петропавловской крепости со словами: «Жарко, как дома», отмечает телеканал «360».

По данным «Спорт-Экспресс», у футболиста в контракте будет прописано €20 млн в качестве отступных. 25-летний Кассьерра заключил соглашение с клубом по схеме «3+1». То есть с игроком заключен личный контракт сроком на три года, который предусматривает пункт о продлении еще на один сезон, уточняет сайт kp.ru.

Кассьерра является воспитанником академии колумбийского «Депортиво Кали». В 2021 году он перешёл в «Сочи» из португальского «Белененсеша», отмечает REGNUM.

В сезоне-2021/22 форвард забил 14 мячей и отметился шестью результативными передачами в 23 матчах за ФК «Сочи». Как пишет RT, «Сочи» в минувшем сезоне финишировал на второй позиции в РПЛ.

21 июня «Тинькофф — Российская премьер-лига» опубликовала календарь на новый сезон. 1-й тур состоится с 15 по 17 июля. Действующий чемпион страны «Зенит» из Санкт-Петербурга начнет защиту титула выездным матчем с «Химками».