Неизвестные сожгли новые биотуалеты в парке в Рязани

Полиция проводит проверку по факту поджога новых биотуалетов в парке Гагарина в Рязани. Об этом сообщает РИА «7 новостей» со ссылкой на городскую администрацию.

По словам очевидцев, неизвестные лица подожгли биотуалеты, они уничтожены огнем. Дирекция благоустройства обратилась в полицию с заявлением. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия.

В мэрии Рязани отметили, что для парка будут закуплены новые туалеты.

В Ростове-на-Дону власти ввели плату за пользование модульными туалетами. Стоимость посещения составляет 20 рублей.