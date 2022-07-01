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Российские ПВО сбили два Су-25 в Харьковской области

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Фото: commons.wikimedia.org/Skywarrior
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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских самолета Су-25 в Харьковской области. Об этом в пятницу, 1 июля, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Барвенково и Курулька Харьковской области», — сказал он.

Кроме того, сбито 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах Петровеньки, Берестовое Донецкой Народной Республики, Бражковка, Великие Хутора, Староверовка, Веселое, Байрак, Гетмановка, Иванчуковка, Перемога Харьковской Области, Переможная Запорожской области.

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«Перехвачено восемь реактивных снарядов системы залпового огня в районах: Никольское Харьковской области, Стаханов Луганской Народной Республики и Первомайск Донецкой Народной Республики», — добавил генерал-лейтенант.

Ранее, 28 июня, Конашенков сообщил, что российскими средствами ПВО за сутки сбиты три украинских самолета Су-25 и один вертолет Ми-8 в Николаевской области. По его словам, ликвидированы девять украинских беспилотников в четырех населенных пунктах Харьковской области, в около трех поселках ДНР и ЛНР.

26 июня российские военные высокоточным оружием и ракетами «Калибр» нанесли удары по территориям учебных центров украинских войск в Черниговской, Житомирской и Львовской областях. В результате удара несколько украинских бригад полностью утратили боеспособность.

22 июня ВКС РФ уничтожили до 500 военных 59-й украинской бригады с вооружением и военной техникой в цехах николаевского судостроительного завода «Океан».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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