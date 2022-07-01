В Минтрансе назвали условия возвращения S7 самолетов Boeing 737 Max владельцам

Авиакомпания S7 может вернуть самолеты Boeing 737 Max их владельцам после разрешения специальной комиссии. Об этом 1 июля журналистам сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев.

«Создана специальная комиссия под руководством вице-премьера Юрия Ивановича Борисова, которая определяет разрешение на вывоз и возврат самолетов», — рассказал министр.

По его словам, если S7 выйдет с предложением по Boeing 737 Max, то вопрос будет рассмотрен.

Ранее, в пятницу, о том, что два российских авиаперевозчика отправили в Минтранс обращение с просьбой разрешить им вернуть самолеты, взятые ранее в лизинг за рубежом, сообщил «Коммерсантъ».

По данным газеты, о таком желании сообщили авиакомпания S7, намеренная отправить два не сертифицированных в РФ Boeing 737-8 МАХ, и грузовая AirBridgeCargo (часть компании «Волга-Днепр»), которая хочет вернуть 14 из 16 своих грузовых Boeing 747.