Стелу «Город трудовой доблести» установят в Барнауле за 73,5 млн рублей

В Барнауле объявлен аукцион на выполнение работ по установке стелы «Город трудовой доблести». Начальная стоимость контракта составляет свыше 73,5 млн рублей.

Стела высотой 32 м представляет собой металлические фермы с закладными деталями. Они облицованы прокатной сталью с нанесенными фрагментами исторических фотографий и документов. Стилобат будет исполнен из гранита, также планируется благоустройство площади вокруг стелы. Об этом пишет altapress.ru.

Существующие зеленые насаждения необходимо снести до 31 июля. Готовое панно будет доставлено к месту установки к 4 сентября, до 15 сентября планируется установка самой стелы.

Ранее проектировщики оценивали стоимость установки стелы с учетом благоустройства и проведения авторского и строительного надзора в 83,3 млн рублей.