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Минстрой не поддержал исключение студий из программ ипотечного кредитования

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Минстрой России не поддерживает предложения Счетной Палаты об исключении студий и однокомнатных квартир из всех программ ипотечного кредитования с господдержкой.

Корректировки программы льготной ипотеки в части введения каких-либо ограничений на приобретение малометражного жилья в настоящее время не рассматриваются.

Программы льготного ипотечного кредитования нацелены на улучшение жилищных условий граждан. Установление ограничений на приобретение малометражного жилья при использовании программ льготного ипотечного кредитования, может создать дополнительные барьеры для людей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, поскольку приобретение большего по метражу жилья требует не только увеличенного первоначального взноса, но и увеличивает последующий ежемесячный платеж. Позиция Минстроя России заключается в том, что ограничений в возможности выбора жилья по льготной ипотечной программе быть не должно.

Реализация программы льготной ипотеки будет продолжена без изменений в части параметров приобретаемого жилья.

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