Москвич впал в кому после медитации под водой в бассейне

Житель Москвы впал в кому после медитации под водой в бассейне. Информация об этом 1 июля поступила «Известиям».

Инцидент произошел 30 июня в фитнес-клубе «Облака». Как установлено, 36-летний посетитель был предупрежден сотрудниками клуба об опасности такого поведения. Однако он проигнорировал замечание.

Спустя некоторое время посетителя обнаружили в воде, мужчина был без сознания.

Пострадавшего госпитализировали с отеком легких. Пациент находится в реанимации.

29 июня следователи Волгоградской области задержали директора и оператора аквапарка города Волжский, в котором утонул 13-летний ребенок. В ходе допроса оператор учреждения сообщил, что в тот промежуток времени, когда мальчик тонул, он отвлекся на мобильный телефон.