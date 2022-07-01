Песков ответил на отказ президента Финляндии играть в хоккей с Путиным
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 1 июля прокомментировал отказ президента Финляндии Саули Ниинистё сыграть в хоккей с российским лидером Владимиром Путиным.
«На самом деле такой командный спорт как хоккей способствует сближению, формированию взаимного доверия, с этой точки зрения это была позитивная практика в начале пути президента Финляндии», — сказал Песков.
Он добавил, что российский президент регулярно играет в хоккей и у него нет недостатка в членах команды.
Днем ранее президент Финляндии заявил что не будет играть в хоккей с Путиным. Так он отреагировал на снимок, на котором президенты двух стран запечатлены вместе на хоккейной площадке. Помимо прочего, финский президент отметил, что в настоящий момент не считает Путина своим партнером.
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