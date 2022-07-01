В Кремле напомнили о ненанесении ударов ВС РФ по гражданской инфраструктуре
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 1 июля напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что российские ВС в ходе спецоперации по защите Донбасса не работают по гражданским целям и гражданской инфраструктуре.
«Вместе с тем они работают по складам военной амуниции, по предприятиям, где осуществляется подготовка и ремонт военной техники, складирование боеприпасов, места сосредоточения, тренировки и обучения наемников, в том числе иностранных, и националистических элементов», — заверил он и посоветовал детали уточнять в Министерстве обороны.
По информации оборонного ведомства на 30 июня, за все время специальной операции ликвидированы: 224 самолета, 134 вертолета, 1400 беспилотников, 698 машин реактивной системы залпового огня, 353 зенитных ракетных комплекса, 3859 танков и других боевых бронированных машин, а также 3059 орудий полевой артиллерии и минометов.
Специальная военная операция РФ по защите мирных жителей Донбасса, начатая 24 февраля в результате обстрелов со стороны украинских военных, продолжается. Цели спецоперации — это, по информации Кремля, демилитаризация и денацификация Украины.
Спустя месяц сообщалось, что выполнены задачи первого этапа и операция идет в строгом соответствии с планом: ВСУ понесли большие потери и не имеют организованного резерва. Помимо этого, российские военные взяли под контроль территорию Херсонской и большую часть Запорожской областей. Сейчас войска сконцентрированы на полном освобождении Донецкой и Луганской народных республик.
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