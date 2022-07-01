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Мотоциклист погиб в ДТП с опрокинувшейся машиной в Псковской области

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В Псковской области проводится проверка по факту столкновения мотоцикла и легкового автомобиля. Водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте.

Авария произошла вечером в Великих Луках. При движении по Октябрьскому проспекту водитель автомобиля «Лада Гранта» при повороте налево не предоставил преимущество мотоциклу Suzuki, которым управлял мужчина 1993 года рождения. Об этом сообщает «Псковская лента новостей».

Мотоциклист погиб. Легковой автомобиль опрокинулся на бок, водитель не пострадал.

В Краснодарском крае автомобиль, перевозивший 19 детей-спортсменов из Геленджика в Ростов-на-Дону, врезался в дорожный знак. ДТП обошлось без пострадавших. Водителю во время движения стало плохо с сердцем.

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