Реклама
Прямой эфир
Мир
МВД ЛНР сообщило о взятии под контроль еще трех населенных пунктов
Мир
Вооруженные силы России вышли к Лисичанску
Политика
Путин назвал образцовым стратегическое партнерство Москвы и Минска
Мир
В Финляндии не увидели потребности размещать у себя силы НАТО в ближайшее время
Общество
Роспотребнадзор снимает введенные в России коронавирусные ограничения
Мир
Власти ФРГ потребовали от Литвы снять запрет на транзит в Калининград
Мир
Замминистра обороны РФ проинспектировал строительство соцобъектов в Донбассе
Мир
В Луганске открылся первый в ЛНР пункт выдачи российских паспортов
Спорт
Хабиб Нурмагомедов официально введен в Зал славы UFC
Происшествия
Обнаружен пропавший в Якутии самолет Ан-2
Мир
Советник Шольца предупредил о последствиях в случае отказа от российского газа

Губернатор Подмосковья анонсировал строительство 34 спортивных объектов

0
Фото: пресс-служба Губернатора Московской области/mosreg.ru
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал строительство 34 спортивных объектов в регионе в течение пяти лет. Об этом в пятницу, 1 июля, сообщается на сайте правительства Подмосковья.

Правила арены: как строится самый вместимый хоккейный стадион мира
Возведение дворца спорта к чемпионату мира-2023 в Санкт-Петербурге подходит к завершающей стадии

По словам Воробьева, среди этих объектов — бассейны, крытые катки, футбольные поля с трибунами, стадионы и физкультурные центры. Помимо этого, вместе со строительством проходит и капитальный ремонт.

Чиновник отметил, что для популяризации здорового образа жизни власти проводят много забегов, марафонов, дворовые хоккейные и футбольные матчи с легендами спорта.

«Наша задача в том, чтобы максимальное количество людей регулярно занимались спортом, но не только ради чемпионства, медалей, а ради удовольствия», — цитирует Воробьева телеканал «360».

Губернатор назвал еще одной задачей властей сделать так, чтобы инфраструктура стала более доступной. В этой связи некоторые школьные стадионы становятся открытыми: они принимают жителей соседних микрорайонов во внеурочное время.

«Мы уже открыли 313 школьных стадионов в регионе, чтобы эта инфраструктура не простаивала, а приносила пользу. Один из наших главных принципов — спорт должен быть доступным, рядом с домом. По адекватной цене или вовсе бесплатным», — заявил Воробьев.

Как рассказал министр физической культуры и спорта региона Дмитрий Абаренов, всего в Подмосковье насчитывается 11 973 спортивных сооружения. В 2021 году в эксплуатацию ввели девять объектов капитального строительства и пять плоскостных площадок.

На 2022 год запланированы открыть 20 новых спортивных объектов, среди которых мини-стадионы, хоккейные площадки, воркаут, легкоатлетическая дорожка и «умные» спортивные площадки, отмечает REGNUM.

Так, в III квартале 2022 года будет введен в эксплуатацию новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с залами и бассейном в Мытищах. Еще один ФОК с ледовой ареной и универсальным спортивным залом будет открыт в 2024 году, а в 2026 году в Балашихе появится ФОК с бассейном, пишет РИАМО.

30 июня пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Подмосковья сообщила, что в регионе за полгода ликвидировали свыше 600 объектов незавершенного и самовольного строительства. Как отмечает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на министра правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислава Гордиенко, не все объекты идут под снос: власти стараются его минимизировать и по возможности приводить объекты в соответствие требованиям, достраивать и вводить здания, в которых в перспективе будут созданы новые рабочие места и точки притяжения.

20 июня заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в 10 столичных округах построят порядка 80 образовательных объектов в рамках реализации проекта комплексного развития территорий «Индустриальные кварталы».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022