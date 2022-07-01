Губернатор Подмосковья анонсировал строительство 34 спортивных объектов

Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал строительство 34 спортивных объектов в регионе в течение пяти лет. Об этом в пятницу, 1 июля, сообщается на сайте правительства Подмосковья.

По словам Воробьева, среди этих объектов — бассейны, крытые катки, футбольные поля с трибунами, стадионы и физкультурные центры. Помимо этого, вместе со строительством проходит и капитальный ремонт.

Чиновник отметил, что для популяризации здорового образа жизни власти проводят много забегов, марафонов, дворовые хоккейные и футбольные матчи с легендами спорта.

«Наша задача в том, чтобы максимальное количество людей регулярно занимались спортом, но не только ради чемпионства, медалей, а ради удовольствия», — цитирует Воробьева телеканал «360».

Губернатор назвал еще одной задачей властей сделать так, чтобы инфраструктура стала более доступной. В этой связи некоторые школьные стадионы становятся открытыми: они принимают жителей соседних микрорайонов во внеурочное время.

«Мы уже открыли 313 школьных стадионов в регионе, чтобы эта инфраструктура не простаивала, а приносила пользу. Один из наших главных принципов — спорт должен быть доступным, рядом с домом. По адекватной цене или вовсе бесплатным», — заявил Воробьев.

Как рассказал министр физической культуры и спорта региона Дмитрий Абаренов, всего в Подмосковье насчитывается 11 973 спортивных сооружения. В 2021 году в эксплуатацию ввели девять объектов капитального строительства и пять плоскостных площадок.

На 2022 год запланированы открыть 20 новых спортивных объектов, среди которых мини-стадионы, хоккейные площадки, воркаут, легкоатлетическая дорожка и «умные» спортивные площадки, отмечает REGNUM.

Так, в III квартале 2022 года будет введен в эксплуатацию новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с залами и бассейном в Мытищах. Еще один ФОК с ледовой ареной и универсальным спортивным залом будет открыт в 2024 году, а в 2026 году в Балашихе появится ФОК с бассейном, пишет РИАМО.

30 июня пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Подмосковья сообщила, что в регионе за полгода ликвидировали свыше 600 объектов незавершенного и самовольного строительства. Как отмечает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на министра правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислава Гордиенко, не все объекты идут под снос: власти стараются его минимизировать и по возможности приводить объекты в соответствие требованиям, достраивать и вводить здания, в которых в перспективе будут созданы новые рабочие места и точки притяжения.

20 июня заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в 10 столичных округах построят порядка 80 образовательных объектов в рамках реализации проекта комплексного развития территорий «Индустриальные кварталы».