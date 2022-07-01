Роспотребнадзор с 1 июля снял все ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19 в России
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- Роспотребнадзор с 1 июля снял все ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19 в России
С 1 июля в России отменяются ограничения, введенные ранее в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщил Роспотребнадзор.
«В связи с продолжающимся снижением интенсивности эпидпроцесса Роспотребнадзор приостанавливает действие ранее введенных ограничений, в том числе масочного режима, запрета на работу общепита в ночное время и ряда других мер», — говорится в сообщении ведомства.
Как уточняется, в России в течение последних четырех месяцев наблюдается снижение интенсивности эпидемического процесса. При этом недельный показатель инфицирования уменьшился более чем в 64 раза — с максимального 907,6 в середине февраля до 14,06 в настоящее время. Это минимальные значения с начала пандемии.
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