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Орбан отказался обсуждать ограничение поставок газа из России

Премьер Венгрии Орбан: страна не рассмотрит предложения, ведущие к потере газа из России
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Фото: Global Look Press/Xinhua/Attila Volgyi
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Большинство лидеров Евросоюза верят в действие антироссийских санкций, но Венгрия не станет обсуждать рестрикции, касающиеся снижения поставок российского газа в страну. Об этом 1 июля заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

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«Мы не обсуждаем предложения, которые затруднили бы нам доступ к российскому газу. Речь не о том, что мы ищем компромисс, а о том, что нам нечего обсуждать», — приводит его слова газета Nepszava.

По словам политика, есть точки, в которых Венгрия уступает ЕС, но есть вопросы, где мнение Будапешта не изменится.

«Нужны не санкции, а немедленное прекращение огня и немедленные мирные переговоры», — подчеркнул Орбан.

24 июня советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан отметил, что Евросоюз должен прекратить вводить санкции против России в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Политик предрек Европе проигрыш из-за экономических проблем. Он пояснил, что Россия выживает, несмотря на санкции, а ЕС вредит самому себе.

10 июня Орбан объяснил рост цен в Евросоюзе и Венгрии ситуацией на Украине. По его словам, венгры не находятся в непосредственной опасности, однако последствия спецоперации России на Украине не могут не касаться Венгрии, поэтому был создан фонд общественной и национальной обороны.

19 апреля член комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких прокомментировал отказ Венгрии поддерживать санкции, касающиеся поставок энергоресурсов из РФ. По его словам, в Европе появились первые голоса, которые говорят о том, что дружба с РФ — единственный правильный путь к самостоятельности и экономическому процветанию.

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