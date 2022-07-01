Более 60 т пермского мороженого отправили на экспорт

Из Пермского края в другие страны с начала 2022 года отправили более 64 т мороженого. Из них порядка 4 т экспортировали в Белоруссию, остальная продукция передана в Китай и Казахстан.

Информация о поставках опубликована на сайте Россельхознадзора. Продукция соответствует ветеринарно-санитарным требованиям Евразийского экономического союза, отмечает ИА Ура.ру.

Агентство напоминает, что в Пермском крае одна из компаний занимается производством необычного мороженого, в составе которого нет коровьего молока. Его готовят на растительной молочной основе.

В мае в правительстве Московской области сообщили, что в регионе производство мороженого увеличилось в два раза за три месяца. В настоящее время регион занимает лидирующую позицию среди остальных российских субъектов по производству этого лакомства.