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Разрушенную при наводнении под Нижним Тагилом плотину отремонтируют

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До конца 2022 года под Нижним Тагилом отремонтируют плотину Исинского пруда, которая была разрушена во время наводнения прошлым летом. На восстановление гидротехнического сооружения Горноуральскому округу выделено из резервного фонда Свердловской области 18 млн рублей.

Пока вода продолжает вытекать из берегов водоема. По словам местных жителей, его уровень упал на 5 м. Берег пруда разрушен из-за потока воды, образовавшегося из-за проливных дождей.

Договор на ремонт плотины заключили с МКУ «Управление капитального строительства Горноуральского городского округа». Работы должны начаться в ближайшее время и завершиться до 26 декабря, сообщил ТагилСити.Ру глава округа Дмитрий Летников.

В местной администрации утверждают, что проект по восстановлению плотины был готов еще в 2021 году, но в выделении денег из регионального резервного фонда было отказано. Решение вопроса отложили на этот год после прохождения весеннего паводка.

Привести в порядок гидротехническое сооружение администрацию обязал и районный суд Нижнего Тагила после иска природоохранной прокуратуры.

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