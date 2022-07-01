Женщина погибла при пожаре в жилом доме в Ульяновске
Пожар произошел в жилом доме в селе Белый Ключ в Ульяновске. Погибла 82-летняя женщина. Об этом в пятницу, 1 июля, сообщает ulpravda.ru.
Инцидент произошел 30 июня в Железнодорожном районе города. По предварительным данным, женщина отравилась продуктами горения. Возможной причиной пожара стало неаккуратное обращение с газовой плитой. Женщина жила в доме одна.
«Обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются. Проводится доследственная проверка», — сообщил порталу старший помощник руководителя СУ СК России по Ульяновской области Евгений Словцов.
21 июня в Ленинском районе Астрахани пожар произошел в жилом многоэтажном доме. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. О пострадавших не сообщалось.