6 и 7 августа на Автодроме «Игора Драйв» состоится двухдневный фестиваль скорости

6 и 7 августа 2022 года впервые на Автодроме «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге состоится двухдневный фестиваль скорости, драйва и музыки — GARAGE FEST Игора Драйв.

Организаторы подготовили для гостей насыщенную развлекательную программу: разные музыкальные направления, выступления известных артистов и диджеев с любимыми и узнаваемыми хитами.

В субботу, 6 августа, в рамках большой концертной программы выступит поп-проект с харизматичной вокалисткой — «Моя Мишель», а завершит первый день фестиваля главный «любимка» страны и просто свой парень — NILETTO. Зрителей ждет настоящий драйвовый бит от завсегдатая верхних строчек музыкальных чартов.

В рамках второго дня GARAGE FEST 7 августа, в воскресенье, выступит один из флагманов русского хип-хопа — музыкант и исполнитель Леван Горозия, известный под псевдонимом L’One. А закроет фестиваль ставшие уже легендарными и всенародно любимыми «Звери». Гостей ожидают живой звук, неизменный драйв от Ромы Зверя и, разумеется, песни, которым подпевает вся страна.

На фестивале вместе со звездами будут выступать молодые исполнители и творческие коллективы. Новые имена, пока еще малоизвестные, но талантливые и подающие надежды, исполнят свои песни на второй сцене GARAGE FEST Игора Драйв.

FEST «Игора Драйв» — это не просто летний фестиваль музыки и скорости. Это крупномасштабное событие, где соединятся спорт, музыка, позитивные эмоции и, конечно, хорошее настроение в кругу семьи и друзей. Это место, где каждый, вне зависимости от возраста и предпочтений, найдет что-нибудь для себя.

Напоминаем, что в рамках фестиваля пройдет 4-часовая гонка на выносливость Russian Endurance Challenge 2022. Также специально для GARAGE FEST Игора Драйв будет создана особая тематическая зона «Автокультура» от основателей одноименного проекта и ежегодного фестиваля, который в 2021 году стал самым масштабным событием в России среди редких автомобилей. Организаторы вновь соберут уникальных представителей автопрома, которые в обычной жизни скрыты в частных коллекциях, музейных складах и реставрационных мастерских. Всех участников «Автокультуры» на мероприятии объединит тема скорости. Гости смогут увидеть на выставке гоночные автомобили, познакомиться с редкими омологационными экземплярами и эффектными спорткарами, послушать выступления авторитетных спикеров, пообщаться с единомышленниками. Помимо экспозиции и лектория состоятся заезды редких автомобилей по современному гоночному треку «Игора Драйв».

Билеты на GARAGE FEST Игора Драйв можно приобрести на сайте rosgonki.ru

Рекомендуем планировать свой гоночный уикенд заранее!

GARAGE FEST Игора Драйв – точка притяжения для тех, кто не может жить без движения. До скорой встречи!

Информационные партнеры фестиваля «Европа Плюс» и Пятый канал.