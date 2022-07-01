Оборот инновационных компаний – резидентов технопарка «Строгино» превысил 7 млрд рублей

Резидентами первого столичного технопарка «Строгино», которому исполнилось 15 лет, сегодня являются 70 инновационных компаний. В них работает почти тысяча специалистов. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, «общий оборот этих предприятий только за прошлый год составил больше 7,2 млрд рублей».

Вице-мэр отметила, что для инновационных стартапов в технопарке действует бизнес-инкубатор: компаниям с перспективными проектами предоставляют возможность два года арендовать помещения на льготных условиях. Например, благодаря бизнес-инкубатору поддержку получил стартап, сотрудники которого создали аппарат для вакуумного лечения. Данное устройство помогает получившим травму пациентам ускорить процесс заживления кожи за счет создания отрицательного давления на поврежденный участок и увеличения притока крови. Сейчас эта разработка применяется в медучреждениях.

Для компаний со статусом резидента технопарка также предусмотрены налоговые льготы. Так, одно из таких предприятий — производитель лекарства для стимуляции деятельности мозга, помогающее справиться с последствиями инсульта, — имеет льготную ставку налога на прибыль в 16,5%.

«Сегодня технопарк «Строгино» — это 38 тыс. кв. м лабораторий, производственных, деловых и логистических помещений, оснащенных самым современным оборудованием», — рассказала Сергунина.

«Строгино» создали для поддержки предпринимателей-инноваторов и молодых ученых — авторов передовых разработок. В 2014-м здесь открылся коворкинг, а позднее начал работать центр 3D-прототипирования и микроэлектроники. В 2017 году технопарку передали под управление территорию на юго-востоке Москвы, где разместился комплекс биомедицинских технологий «Мосмедпарк». Суммарный объем инвестиций в этот проект за 2017–2021 годы превысил 1,1 млрд рублей.

В 2019 году из-за повышенного спроса на предоставление площадей в «Строгино» решили возвести еще один корпус, строительство которого выходит на финальную стадию.

Основная специализация резидентов технопарка — создание и выпуск медицинских изделий, оборудования и лекарственных препаратов, а также приборостроение и информационные технологии.

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