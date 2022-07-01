Депутат Черняк заявил, что остров Змеиный остается под контролем флота и ВКС России

Остров Змеиный в Черном море находится под контролем российских военных. Об этом 1 июля заявил «РИА Новости» депутат Госдумы Алексей Черняк.

«Наши бойцы из сил специальных операций Вооруженных сил РФ освободили остров Змеиный от украинских националистов, отбили несколько атак, попыток высадки украинского десанта, сбили значительное количество авиации и дронов. Далее остров становится под контроль наших ракет, флота и Воздушно-космических сил», — сказал он.

Накануне официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков рассказал, что Вооруженные силы РФ выполнили задачи на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон. По его словам, так мировому сообществу было продемонстрировано, что РФ не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины.

В тот же день заместитель начальника оперативного управления украинского генштаба Алексей Громов заявил, что украинские военные намерены установить контроль над островом.

Военный эксперт Дмитрий Болтенков в беседе с «Известиями» предположил, что украинские вооруженные формирования обязательно попытаются зайти на Змеиный, потому что в отсутствие реальных побед им нужны хотя бы медийные успехи.

При этом он уточнил, что после получения Киевом реактивных систем залпового огня и самоходных артиллерийских установок от Запада обстрелы территории острова будут вестись постоянно, в связи с этим держать там гарнизон опасно.

До этого, 26 июня, Конашенков сообщил о провале попытки украинских военных атаковать остров Змеиный. По его словам, российский зенитный ракетно-пушечный комплекс сбил украинский самолет Су-25 и 12 реактивных снарядов.

Остров Змеиный перешел под контроль РФ в ходе проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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