Реклама
Прямой эфир
Мир
МВД ЛНР сообщило о взятии под контроль еще трех населенных пунктов
Мир
Вооруженные силы России вышли к Лисичанску
Политика
Путин назвал образцовым стратегическое партнерство Москвы и Минска
Мир
В Финляндии не увидели потребности размещать у себя силы НАТО в ближайшее время
Общество
Роспотребнадзор снимает введенные в России коронавирусные ограничения
Мир
Власти ФРГ потребовали от Литвы снять запрет на транзит в Калининград
Мир
Замминистра обороны РФ проинспектировал строительство соцобъектов в Донбассе
Мир
В Луганске открылся первый в ЛНР пункт выдачи российских паспортов
Спорт
Хабиб Нурмагомедов официально введен в Зал славы UFC
Происшествия
Обнаружен пропавший в Якутии самолет Ан-2
Мир
Советник Шольца предупредил о последствиях в случае отказа от российского газа
Сюжет:

Депутат Черняк заявил, что остров Змеиный остается под контролем флота и ВКС России

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Остров Змеиный в Черном море находится под контролем российских военных. Об этом 1 июля заявил «РИА Новости» депутат Госдумы Алексей Черняк.

Место доброй воли: российский гарнизон покинул остров Змеиный непобежденным
РФ продемонстрировала мировому сообществу, что не препятствует вывозу сельхозпродукции с Украины

«Наши бойцы из сил специальных операций Вооруженных сил РФ освободили остров Змеиный от украинских националистов, отбили несколько атак, попыток высадки украинского десанта, сбили значительное количество авиации и дронов. Далее остров становится под контроль наших ракет, флота и Воздушно-космических сил», — сказал он.

Накануне официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков рассказал, что Вооруженные силы РФ выполнили задачи на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон. По его словам, так мировому сообществу было продемонстрировано, что РФ не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины.

В тот же день заместитель начальника оперативного управления украинского генштаба Алексей Громов заявил, что украинские военные намерены установить контроль над островом.

Военный эксперт Дмитрий Болтенков в беседе с «Известиями» предположил, что украинские вооруженные формирования обязательно попытаются зайти на Змеиный, потому что в отсутствие реальных побед им нужны хотя бы медийные успехи.

При этом он уточнил, что после получения Киевом реактивных систем залпового огня и самоходных артиллерийских установок от Запада обстрелы территории острова будут вестись постоянно, в связи с этим держать там гарнизон опасно.

До этого, 26 июня, Конашенков сообщил о провале попытки украинских военных атаковать остров Змеиный. По его словам, российский зенитный ракетно-пушечный комплекс сбил украинский самолет Су-25 и 12 реактивных снарядов.

Остров Змеиный перешел под контроль РФ в ходе проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022