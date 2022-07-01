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В Самаре ограничили продажу билетов на речные суда

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С 1 июля в Самаре ограничена продажа билетов на речные суда. Об этом сообщает НИА «Самара» со ссылкой на предприятие-перевозчик.

«С 1 июля 2022 года ООО «СРПП» осуществляет продажу билетов на суда, осуществляющие транспортные маршруты, не более трех билетов одному лицу», — говорится в сообщении.

При этом групповые перевозки должны оформляться единым билетом на всю группу. Заявку на такую перевозку нужно подать не менее чем за сутки до отправления.

Ранее, 30 июня, сообщалось, что тарифы на переправу через реку Печору снизили в Республике Коми.

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