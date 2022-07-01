Реклама
Прямой эфир
Мир
МВД ЛНР сообщило о взятии под контроль еще трех населенных пунктов
Мир
Вооруженные силы России вышли к Лисичанску
Политика
Путин назвал образцовым стратегическое партнерство Москвы и Минска
Мир
В Финляндии не увидели потребности размещать у себя силы НАТО в ближайшее время
Общество
Роспотребнадзор снимает введенные в России коронавирусные ограничения
Мир
Власти ФРГ потребовали от Литвы снять запрет на транзит в Калининград
Мир
Замминистра обороны РФ проинспектировал строительство соцобъектов в Донбассе
Мир
В Луганске открылся первый в ЛНР пункт выдачи российских паспортов
Спорт
Хабиб Нурмагомедов официально введен в Зал славы UFC
Происшествия
Обнаружен пропавший в Якутии самолет Ан-2
Мир
Советник Шольца предупредил о последствиях в случае отказа от российского газа
Сюжет:

Интернет-магазин Bonprix прекратил работу в России

0
Фото: Global Look Press/dpa/Christian Charisius
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Немецкий интернет-магазин одежды, обуви, аксессуаров и товаров для дома Bonprix остановил работу в России. Это следует из сообщения, опубликованного 1 июля на сайте компании.

Малая доля: почему голландский владелец торопится продать «Авито»
Крупнейшей российской платформой для объявлений могут заинтересоваться самые разные структуры

Работа и прием новых заказов прекращены с 18:00 (мск) 30 июня.

«Служба поддержки для клиентов bonprix продолжает работать в обычном режиме, и все заказы товаров, оформленные до 18:00 по московскому времени 30 июня 2022 года, будут обработаны и доставлены в соответствии с условиями оферты*, ранее размещенной на сайте www.bonprix.ru», — отметила администрация торговой площадки.

Бренд ​Bonprix входит в Otto Group. Он был основан в 1986 году. На данный момент работает в 30 странах Европы, Северной и Южной Америки.

С конца февраля продажи приостановили бренды одежды и обуви Karl Lagerfeld, Burberry, COS, Nike, мировая сеть магазинов одежды и обуви Hennes & Mauritz (H&M) Group, британский интернет-магазин ASOS, служба международной доставки DHL и другие.

Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в РФ в связи с санкциями, введенными западными странами в ответ на проведение специальной операции в Донбассе.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022