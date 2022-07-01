Интернет-магазин Bonprix прекратил работу в России

Немецкий интернет-магазин одежды, обуви, аксессуаров и товаров для дома Bonprix остановил работу в России. Это следует из сообщения, опубликованного 1 июля на сайте компании.

Работа и прием новых заказов прекращены с 18:00 (мск) 30 июня.

«Служба поддержки для клиентов bonprix продолжает работать в обычном режиме, и все заказы товаров, оформленные до 18:00 по московскому времени 30 июня 2022 года, будут обработаны и доставлены в соответствии с условиями оферты*, ранее размещенной на сайте www.bonprix.ru», — отметила администрация торговой площадки.

Бренд ​Bonprix входит в Otto Group. Он был основан в 1986 году. На данный момент работает в 30 странах Европы, Северной и Южной Америки.

С конца февраля продажи приостановили бренды одежды и обуви Karl Lagerfeld, Burberry, COS, Nike, мировая сеть магазинов одежды и обуви Hennes & Mauritz (H&M) Group, британский интернет-магазин ASOS, служба международной доставки DHL и другие.

Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в РФ в связи с санкциями, введенными западными странами в ответ на проведение специальной операции в Донбассе.