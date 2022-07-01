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Дерматолог призвал не использовать спирт и присыпки для лечения солнечных ожогов

Дерматолог Ибрагимов призвал не использовать спирт и присыпки для лечения солнечных ожогов
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Фото: Global Look Press/Philippe Lissac/GODONG
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Использование спирта, присыпок и прочих народных методов при лечении ожогов может вызвать проблемы со здоровьем, считает дерматовенеролог, косметолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Григорий Ибрагимов. Об этом он рассказал «Газете.Ru» 1 июля.

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«Второе место после кисломолочных продуктов в антирейтинге «народных средств» принадлежит спиртосодержащим продуктам. В народе им часто приписывают охлаждающие свойства. Однако эффект оказывается краткосрочным. По мере испарения спирт высушивает и обезвоживает кожу, что становится для нее дополнительным фактором стресса», — рассказал специалист.

Помимо спирта, врач посоветовал отказаться от использования разных «присыпок», которые он также назвал вредными для кожи.

«Это мука, сода и горчичный порошок, которыми советуют присыпать место ожога. Иногда для этих же целей используют детские присыпки. Такие порошки образуют на коже пленку, что препятствует ее охлаждению. Мелкие частички при попадании на раздраженные участки кожи также могут спровоцировать нагноение», — предупредил дерматолог.

Ранее, 30 июня, врач-терапевт «Инвитро-Юг» Наталья Муштакова рассказала «Известиям» о том, как и в каком порядке лучше всего поступать при появлении симптомов солнечного удара.

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