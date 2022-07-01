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В госкорпорации ДОМ.РФ заявили о задержках сдачи новостроек в РФ

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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В России зафиксированы задержки сдачи в эксплуатацию новостроек. Об этом заявила руководитель направления «Туризм и инфраструктура» банка ДОМ.РФ Ольга Земцова на форуме «Основные тренды развития рынка курортной недвижимости в России».

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По ее словам, часть девелоперов вынуждена задерживать сроки ввода жилья из-за нарушения логистических цепочек. Проблема актуальна именно в дорогом сегменте жилья (премиум, элитное), где высокая доля использования зарубежных стройматериалов и оборудования, например лифтов.

Задержки могут продлиться около полугода, уточнила она.

Как ранее писали «Известия», российские девелоперы ведут переговоры о сотрудничестве с китайскими, турецкими, корейскими и другими зарубежными производителями лифтов. Об этом рассказали участники рынка недвижимости, в частности, в строительных компаниях Forma (входит в состав ПИК), «Гранель», Glincom, Dars development. В России приостановила работу большая «лифтовая четверка», но другие бренды, в том числе и отечественные, вскоре заменят их продукцию, полагают эксперты.

Пока же проблема особенно актуальна для небоскребов свыше 30 этажей — для них еще не существует российских решений.

Также сообщалось, что корпорация KONE, мировой лидер в области производства лифтов и эскалаторов, приняла решение о передаче своего российского подразделения (АО «КОНЕ Лифтс») его топ-менеджерам и о последующем прекращении деятельности KONE в России.

В первую очередь этот шаг сделан для обеспечения потребностей уже построенных зданий и объектов на стадии строительства, где успели смонтировать лифты марки Kone. Установка лифта — это только половина задачи, важно обеспечить его дальнейшую надежную эксплуатацию, особенно в первые пять лет после ввода объекта, сказали в компании Forma.

Ранее, 23 июня, совладелец девелоперской группы «Родина» Владимир Щекин рассказал «Известиям», что за май-июнь текущего года доля сделок по продаже квартир в новостройках упала на 40% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Помимо этого, 22 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке до 7%.

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