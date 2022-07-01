Два жителя Астраханской области украли больше 200 овец

Двое жителей Астраханской области украли у предприятия в Лиманском районе 214 овец. Об этом в пятницу, 1 июля, сообщает «Астрахань-24» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По информации суда, летом 2020 года работник крестьянско-фермерского хозяйства и его знакомый с помощью грузовика «КамАЗ» похитили животных. Размер ущерба составил 1,7 млн рублей.

Суд признал мужчин виновными. Они приговорены к 4 и 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее, 28 июня, сообщалось, что житель Калуги продал припаркованный на улице чужой автомобиль, владельцу был причинен ущерб в 100 тыс. рублей.