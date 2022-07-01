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АвтоВАЗ сообщил о готовности нарастить выпуск Lada Granta в июле на 30%

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Волжский автозавод готов увеличить производство Lada Granta на 30%, до 10 тыс. штук. Об этом президент АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал губернатору Самарской области Дмитрию Азарову, сообщило агентство «Автостат».

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Всего во втором полугодии текущего года на предприятии будет произведено порядка 100 тыс. машин. Эта цифра учитывает запуск в июле конвейера, где будет выпускаться Niva Legend, а начиная с августа и Niva Travel.

Соколов отметил, что завод, возобновив свою работу 8 июня с производства упрощенной Lada Granta, по итогам прошлого месяца выпустил более 7 тыс. таких автомобилей. На встрече с губернатором глава компании прояснил судьбу постановки на конвейер модели Lada Largus. «Третья линия конвейера пока еще не запущена. Возможно, мы начнем в ближайшее время сборку Lada Largus, однако из-за большого пакета компонентов, которые попадают под санкционный режим, не можем сказать, как надолго нам хватит того запаса, который у нас создан на заводе, если не будет новых каналов поставок», — уточнил президент АвтоВАЗа.

В начале 2023 года АвтоВАЗ рассчитывает вновь запустить сборку обновленной Lada Vesta. По информации аналитиков агентства, рассматривается возможность переноса производства этой модели из Ижевска на основную производственную площадку завода в Тольятти.

«В любом случае мы рассчитываем на то, что в следующем году мощности завода позволят выпустить не менее 400 и даже 500 тыс. автомобилей. Это будет зависеть от потребностей рынка», — пояснил президент компании АвтоВАЗ.

24 июня «Известия» сообщали о том, что в нынешней упрощенной версии Lada Granta, которую выпускает завод, появится кондиционер.

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