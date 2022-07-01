АвтоВАЗ сообщил о готовности нарастить выпуск Lada Granta в июле на 30%

Волжский автозавод готов увеличить производство Lada Granta на 30%, до 10 тыс. штук. Об этом президент АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал губернатору Самарской области Дмитрию Азарову, сообщило агентство «Автостат».

Всего во втором полугодии текущего года на предприятии будет произведено порядка 100 тыс. машин. Эта цифра учитывает запуск в июле конвейера, где будет выпускаться Niva Legend, а начиная с августа и Niva Travel.

Соколов отметил, что завод, возобновив свою работу 8 июня с производства упрощенной Lada Granta, по итогам прошлого месяца выпустил более 7 тыс. таких автомобилей. На встрече с губернатором глава компании прояснил судьбу постановки на конвейер модели Lada Largus. «Третья линия конвейера пока еще не запущена. Возможно, мы начнем в ближайшее время сборку Lada Largus, однако из-за большого пакета компонентов, которые попадают под санкционный режим, не можем сказать, как надолго нам хватит того запаса, который у нас создан на заводе, если не будет новых каналов поставок», — уточнил президент АвтоВАЗа.

В начале 2023 года АвтоВАЗ рассчитывает вновь запустить сборку обновленной Lada Vesta. По информации аналитиков агентства, рассматривается возможность переноса производства этой модели из Ижевска на основную производственную площадку завода в Тольятти.

«В любом случае мы рассчитываем на то, что в следующем году мощности завода позволят выпустить не менее 400 и даже 500 тыс. автомобилей. Это будет зависеть от потребностей рынка», — пояснил президент компании АвтоВАЗ.

24 июня «Известия» сообщали о том, что в нынешней упрощенной версии Lada Granta, которую выпускает завод, появится кондиционер.