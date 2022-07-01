Один человек погиб в ДТП с тремя авто в Петербурге
Два легковых автомобиля и «Газель» столкнулись на КАД в Петербурге. В результате аварии один человек погиб. Об этом в пятницу, 1 июля, сообщает 78.ru.
Инцидент произошел вечером 29 июня около кладбища «Илики». Сообщается об одном погибшем, число пострадавших не уточняется.
Обстоятельства случившегося выясняют правоохранители.
29 июня двое детей погибли в ДТП на автотрассе под Великим Новгородом. Они ехали на скутере, когда 62-летний водитель «КамАЗа» при повороте направо сбил их.