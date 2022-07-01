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Жители Херсона рассказали, как обходились без автобуса в Симферополь

Впервые с 2014 года между Херсоном и Симферополем запущено автобусное сообщение
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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Жители Херсона 1 июля рассказали о том, как им приходилось добираться в Симферополь после того, как в 2014 году прекратилось междугородное автобусное сообщение.

Отмечается, что впервые за восемь лет из Херсон в Симферополь отправился пассажирский автобус. Среди пассажиров «Известия» провели опрос и узнали, как тяжело им удавалось выехать из Херсонской области.

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По словам местных жителей, приходилось идти на хитрости и много часов тратить на междугородний путь.

«Первый раз поеду на автобусе с Мелитополя. Раньше ездила со своего поселка с перевозчиками или такси», — рассказала жительница поселка Запорожской области Анна.

Она выразила мнение, что границ больше не будет. Раньше, по ее словам, пройти две границы занимало много времени.

Другой местный житель Алексей также рассказал, что раньше для того, чтобы доехать в Севастополь, ему приходилось пользоваться услугами частной маршрутки, а теперь нужно только дождаться рейсового автобуса.

Отдельно собеседник «Известий» выделил то, что жизнь пассажиров будет находиться под охраной.

Кроме того, из Крыма в Херсон добраться было также непросто. Для этого людям приходилось добираться сначала самолетом до Москвы, оттуда — автобусом до Бердянска, и уже там определяться, как двигаться дальше.

Местная жительница Валентина рассказала, что в Крыму у нее живет сын. По ее словам, добираться друг до друга им было крайне тяжело и они преодолевали несколько пересадок.

Ранее в этот день стало известно об отправке первого рейсового автобуса из Херсона в Крым. Отмечается, что это произошло впервые за восемь лет после воссоединения Крыма с Россией.

Граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью перешла под контроль российских военных в середине марта.

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