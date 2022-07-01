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Опубликовано видео подавления огневых точек ВСУ под Лисичанском

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Кольцо окружения украинских боевиков под Лисичанском в Луганской Народной Республике (ЛНР) практически замкнулось. В распоряжении «Известий» в пятницу, 1 июля, появилось эксклюзивное видео подавления огневых точек украинских войск на Лисичанском направлении.

На кадрах, сделанных с квадрокоптера, показана слаженная работа российской артиллерии. Точными залпами РСЗО были подавлены огневые точки противника.

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Наступление на Лисичанск и продвижение внутри города происходит с четырех направлений. Так, с юга союзные войска не только продвинулись в город, но и провели зачистку близлежащих кварталов. С севера наступление активно развивается со стороны стекольного завода «Пролетарий». В то же время союзные войска наносят удар по еще одному спутнику Лисичанска — Новодружеску. Там обнаружены укрепленные районы с подземными переходами, где всё еще скрываются украинские боевики.

Накануне помощник министра внутренних дел республики Виталий Киселев сообщил, что силы России и Луганской Народной Республики контролируют уже половину города Лисичанск. По его словам, до полного освобождения города остались считаные дни. При этом он не исключил, что в дальнейшем вооруженные силы Украины (ВСУ) начнут наносить удары по Лисичанску из других городов.

Ранее в тот день посол республики в РФ Родион Мирошник рассказал о том, что Вооруженные силы России и ЛНР установили установили контроль над нефтеперерабатывающим заводом (НПЗ) Лисичанска. Помимо этого завершены мероприятия по зачистке промзоны и окружающих застроек в районе Лисичанского завода резинотехнических изделий (РТИ).

Лисичанск стал последним форпостом украинских боевиков в регионе. В ЛНР отмечали, что если войска украинских формирований перейдут из Лисичанска в сторону Северска, то на этом будет поставлена точка в операции по освобождению республики.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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