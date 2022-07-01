Киссинджер назвал три варианта завершения конфликта на Украине

Конфликт на Украине может разрешиться тремя способами, заявил экс-госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью журналу The Spectator.

«Базовая схема такова: есть три возможных исхода, и все три они всё еще в какой-то степени открыты», — сказал он.

По его мнению, первый вариант — российские войска остаются на существующих позициях, что будет расцениваться как победа. При этом «роль НАТО не будет столь решающей», как считалось прежде.

При другом исходе украинская сторона попытается вытеснить РФ со всех территорий, включая Крым. Тогда встанет вопрос о конфликте с самой Россией, уточнил он.

Третьим вариантом он назвал ситуацию, в которой украинская сторона попытается «удержать Россию» от контроля над новыми территориями и линия фронта вернется на стартовую позицию. Он выразил мнение, что президента Украины Владимира Зеленского интересует именно этот исход событий.

Накануне член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с «Известиями» заявил, что коллективному Западу невыгодно быстрое решение ситуации, так как им необходимо использовать Киев для противостояния с Москвой. В тот же день директор Национальной разведки США Аврил Хейнс указала, что в ведомстве не видят возможных путей мирного урегулирования ситуации на Украине.

Специальная операция РФ по защите мирных жителей Донбасса продолжается. Она началась 24 февраля на фоне обострения ситуации в результате обстрелов со стороны украинских военных, продолжается. Как уточнили в Кремле, ее цели — демилитаризация и денацификация Украины.

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