Роспотребнадзор отменил введенные из-за пандемии COVID-19 ограничения

В пятницу, 1 июля, Роспотребнадзор снял все ранее введенные из-за коронавируса ограничения. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Решение принято на фоне снижения скорости распространения инфекции. Тенденция отмечается во всем мире, указали специалисты.

«Недельный показатель заболеваемости снизился более чем в 64 раза (с максимального 907,6 в середине февраля до текущего 14,06) и находится на минимальных значениях с начала пандемии», — уточнили в Роспотребнадзоре.

Как добавили специалисты, отмена ограничений проводилась поэтапно и была научно обоснована. Это не привело к негативным изменениям в тенденциях эпидемического процесса в стране.

«При ухудшении обстановки по COVID-19 действие ограничительных мероприятий может быть возобновлено», — добавили в ведомстве.

27 июня заведующий кафедрой патологической анатомии СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава РФ Роман Деев рассказал в интервью «Известиям», что в большинстве регионов планеты наблюдается положительная динамика. По его словам, распространенность заболевания COVID-19 по целому ряду причин снижается.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

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